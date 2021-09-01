İL GENEL MECLİSİ EYLÜL AYI OTURUMLARI BUGÜN BAŞLADI.

İL GENEL MECLİSİ EYLÜL AYI OTURUMLARI BUGÜN BAŞLADI. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları bugün saat 11: 00 da İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ başkanlığında başladı. Eylül ayı ilk oturumu yoklama açılış başladı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası yaşamını yitiren Domaniç İl Genel Meclis üyesi Mustafa ŞİMŞEK'in vefatı ile ilgili duygularını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ; "Domaniç İl Genel Meclisi üyemiz değerli abimiz Mustafa ŞİMŞEK'i de kaybettik. Bu süreç de iki değerli üyemiz Covid-19 sebebiyle yaşamlarını yitirdiler. Bizler için çok üzücü bir olay, işimiz gereği toplumla bir çok insanla iç içe olan kişileriz. Tedbir almaz isek kaçınılmaz bir son gibi görünüyor onun için tedbirleri elden bırakmamız gerek salgın devam ediyor. "İKİNCİ ACI KAYBIMIZ MUSTAFA ŞİMŞEK AĞABEYİMİZ OLDU. "Sürecin başından beri tedbirleri herkesin uyması gerektiğini tedbirlerin tek taraflı olmaması gerektiğini ifade ettik. Çok üzgünüz, Mustafa abimize Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum. Mustafa abimizin işi gücü Domaniç olan bir ağabeyimizdi, kin, öfke duymayan kalbi, yüreği Domaniç dolu bir ağabeyimizdi. Kendisini dün pandemi tedbirleri içinde defin ettik. Kendisine buradan tekrar rahmet diliyorum. " ifadelerini kullandı. İl Genel Meclisi Başkanı YILMAZ daha sonra Altıntaş ilçemizde meydana gelen Deprem, Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketleri ve ülke genelinde ki yangınlar ile ilgili düşüncelerini dile getirerek şunları söyledi; "TEKNİK VE BİLİMSEL OLARAK NE GEREKİYOR İSE VATANDAŞLARIMIZI O YÖNDE YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR. ""Dün Altıntaş ilçemizde 5 büyüklüğünde deprem yaşadık çok şükür ki can ve mal kaybımız olmadı. Bu deprem bize bir şeyi hatırlatıyor deprem kuşağındayız daha önceden acı tecrübelerimiz var Gediz, Simav depremleri var teknik ve bilimsel olarak ne gerekiyor ise vatandaşlarımızı o yönde yönlendirmemiz gerekiyor sonunda hem vicdani hem de yasal sıkıntımız olmasın. Bu arada ülkemiz genelinde yangın felaketi yaşadık Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz yeşil alanlarımızı kaybettik. Daha sonra Karadeniz bölgesinde sel felaketi yaşadık. Fakat millet olarak felaket anlarımızda bir özelliğimizi ortaya koyabiliyoruz. Felaket anlarında insanlarımız yardım için bu bölgelere koştular. Bizde buradan Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ekiplerimiz gitti. İlimizde kalan ekiplerimiz mecburen düşük kapasite ile çalışıyorlar ama milletimizin malı olan ekipmanlarımız ülkemizin başka bir bölgesinde çalışıyorlar. Bundan dolayı programlarımızda kısmi aksama olacaktır. Ama netice de arkadaşlar programa aldığımız yerleri tamamlarız. Rabbim bu felaketleri bizlere bir daha yaşatmasın. " dedi. Konuşmaların ardından İl Genel Meclisi Eylül ayı ilk oturumu gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre