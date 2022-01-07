İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi

İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri 5 kişiden oluşan denetim komisyonu üyelerii seçimle belirledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri 5 kişiden oluşan denetim komisyonu üyelerii seçimle belirledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında 2022 yılının Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. Ocak ayı toplantısının beşinci oturumunda denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu seçimine 5 kişi aday oldu. 28 il genel meclis üyesinin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.

Komisyona Ümit Tuncer, Aydın Arslan, Abdurrahman Parlak, Zeynal Özbilgin ve Şeyh Mehmet Kılıç seçildi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, denetim komisyonuna seçilen il genel meclis üyelerine başarılar dileyerek, 2022 yılının hizmet noktasında güzel bir yıl olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi

İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title