İl Genel Meclisi Bütçe Görüşmelerinin 3'üncü Birleşiminde Tek Madde Görüşüldü
Bilecik İl Genel Meclisi, 2018 yılı bütçe görüşmelerinin 3’üncü birleşiminde tek madde görüşülürken ilgili komisyona havale edildi.
Bilecik İl Genel Meclisi, 2018 yılı bütçe görüşmelerinin 3'üncü birleşiminde tek madde görüşülürken ilgili komisyona havale edildi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen birleşimde tek gündem maddesi olan Bilecik'in Pazaryeri İlçesi Günyurdu Köyü 158 ada 1 parsel numaralı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının uygun görülmesi halinde onaylanması talebi görüşülerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK