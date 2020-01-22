İl Genel Meclisi Başkanı Yıldırım, 2019 yılını değerlendirdi

22.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:54

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, geçen yıl il genelinde 100 kilometreden fazla sıcak asfalt yaptıklarını bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, son beş yıldır aldıkları kararlarla idarenin neredeyse tüm işlerini kendi imkanları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedef alarak çalıştıklarını anlattı.

Son 5 yılda iki adet taş kırma makinesi ile seyyar konkasör alımı gerçekleştirildiğini ve yıllık 250-300 bin tona yakın sarı malzeme üretiminin bu makinelerle yapıldığını belirten Yıldırım, geçen yıl sıcak asfalt plentinin kurulduğunu, sıcak asfaltı kendi imkanları ile yapabilecek seviyeye geldiklerini kaydetti.

Yıldırım, geçen yıl 100 kilometreden fazla sıcak asfalt yaptıklarını aktararak, "Bütçesi ve nüfusu bizim üç katımız olan iller ile aynı miktarda sıcak asfalt yaparak bu güzel hizmeti Karabüklü hemşehrilerimize sunmuş olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA