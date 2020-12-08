İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

08.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:25
İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Yalçın başkanlığında Aralık ayı son toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Yalçın başkanlığında Aralık ayı son toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Aralık ayı toplantısıyla birlikte 2020 yılı görüşmeleri tamamladı. Meclis gündeminde bulunan Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına il genel meclisi üyelerinden 2 kişinin seçimi yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğüne Suriye görev gücü kapsamında 2 araç alınmasının kararlaştırıldığı Meclis toplantısında Musabeyli ilçesine bağlı Hasancali köyünde yapılacak olan Sanayi sitesi için arsalar üzerinde imar tadilatı yapılmasını Yavuzlu köyünde 1502 No'lu parselin imar planın değiştirilmesine karar verildi. - KİLİS

İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kırıkkale Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kırıkkale Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Midyat'ta aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Aralık ayında Karadeniz'e girdiler
Aralık ayında Karadeniz'e girdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ali Mahir Başarır
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:28:56. #1.15#
title