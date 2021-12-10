SİVAS (Habermetre) - İl Genel Meclisi, 2021 Yılını Geride Bırakıyor İl Genel Meclisi, Aralık ayı toplantılarını tamamladı. Yoğun geçen Kasım ayı maratonunun ardından gerçekleşen 5 günlük Aralık ayı toplantıları da sona erdi. 2021 yılı boyunca yoğun mesai harcayan İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları, İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi. Her ay kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet ederek, ilimizde yapılan yatırımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren İl Genel Meclisi, Aralık ayı toplantılarının ilk gününde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ağırladı. Meclisin son oturumuna ise Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kadir Algın konuk oldu. 2022 yılı yatırım programının Sivas için hayırlara vesile olmasını dileyen Genel Sekreterimiz, Sivas İl Özel İdaresi'nin meclisin aldığı kararlar doğrultusunda yoğun bir çalışma yılı gerçekleştireceğini ifade etti. Meclis, Aralık ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. 2021 yılı toplantılarını tamamlayan Sivas İl Genel Meclisi, yeni yılın ilk haftasında Ocak ayı toplantıları için bir araya gelecek.

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