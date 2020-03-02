02.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:43

Basın açıklamasının yapılmasından görüntüler İl genel meclis üyelerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BİTLİS - Bitlis'te İl Genel Meclis üyeleri tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Meclis üyeleri adına basın açıklamasını okuyan İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Arap Baharı'yla İslam Ülkeleri'nde başlayan iç karışıklıkların belirli periyotlarla yalgınlık kazandığını ve Suriye'de kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldığını söyledi.

Rus ve Iran destekli zalim Esad yönetiminin baskısından ve bombardımanından kurtulma adına göçlerin başladığını belirten Kinç, şu ifadeleri kullandı:

"4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. İnsani yardim yönüyle dünyaya adeta ders vermişiz. Türkiye-Rusya-Iran arasında Astana ve Soçi mutabakatı kapsamında sınırların korunması, barış ve huzurun tesisi, göçün önlenmesi ve zulme son verilmesi konusunda adımlar atılmıştır. Bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin muhtelif bölgelerinde üst noktaları kurmuştur. 27 Şubat 2020 gecesi, İdlip bölgesindeki Türk askeri noktalarına Rus ve Iran destekli rejim ordusu havadan ve karadan saldırı düzenlemiş olup ülkemizi yasa boğan 34 şehidimiz ve 34 gazimiz olmuştur. Bu menfur saldırıyı Bitlis İl Genel Meclisi olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Ülke hudutlarımızın muhafazası, Esad zulmünün sonlandırılması, yeni oluşabilecek göçün önlenmesi, ülkemizdeki mültecilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması ve huzurun tesisi amacıyla ayriyeten, Soçi mutabakatı gereği İdlip ve muhtelif noktaların rejim ordusu tarafından boşaltılması için tanınan sürenin dolmasıyla başlayan Bahar kalkanı Harekatını meclis olarak yürekten destekliyoruz. Şu unutulmamalı ki 'Şehitler Tepesi' hiçbir zaman boş kalmayacaktır."

Kaynak: AA

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