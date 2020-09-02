İl Genel Meclis toplantısı yapıldı
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İl Genel Meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir'de Eylül ayı İl Genel Meclis toplantısı Meclis Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis toplantısı yapıldı
02.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:28

Nevşehir'de Eylül ayı İl Genel Meclis toplantısı Meclis Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında yapıldı.

Nevşehir İl Genel Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına göre Eylül ayı toplantısını İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Kozaklı ilçesine bağlı Kuruağıl köyü muhtarlığı taziye evi ve köy konağı konuları, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde imar planı değişikliği, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan iş ve işlemler hakkında İl Genel Meclisine bilgi sunulması konuları görüşüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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