İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı

İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri Haziran ayı toplantısının birinci oturuma gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri Haziran ayı toplantısının birinci oturuma gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. Gündem maddelerinde Adıyaman Belediyesi sınırları içerisinde kalan bazı bazı parseller ile ilgili imar ve kentsel iyileştirme müdürlüğünün gönderdiği yazılar okunarak ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gündemde ki maddelerin görüşülmesinin ardından alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın İlker Kaleli Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:40:31. #1.15#

title