İl Genel Meclis Başkanlığı saldırıyı kınadı

03.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:32

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 34 askerin şehit olduğunu belirterek, "Ezelden beridir hür yaşamış bu yüce Türk milleti son ferdine kadar canıyla, kanıyla ve bütün varlığıyla yaşadığımız, vatanımız dediğimiz topraklara sahip çıkacaktır" dedi.



Bilecik İl Genel Meclisi Mart ayı 1'inci birleşimi öncesi Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Ardından il genel meclis üyeleri adına bir açıklama yapan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, "Mübarek Regaip Kandili gecesinde bu şanlı vatanı savunmak için göreve giden Mehmetçiğimiz İdlip'te şehit düştü. Başta şehidimizin aileleri olmak üzere yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Gazilerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız ülkemizi terör belasından korumak ve milletimize bir zeval gelmesini engellemek için canları pahasına Suriye'de görev yapan askerlerimizle birlikte. Rabbim bir daha böyle acı veren olayları ülkemize yaşatmasın. Askerimizi ve ordumuzu bu haklı mücadelede muzaffer eylesin. Bu alçakça saldırı ile bu cennet vatanımızın sınırlarını ve bekamızı tehdit eden hain oyunlara seyirci kalınamaz. Devletimizin ve milletimizin bütün fertleri ile birlikte ve beraberlik içinde şehit olan askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Ezelden beridir hür yaşamış bu yüce Türk milleti son ferdine kadar canıyla, kanıyla ve bütün varlığıyla yaşadığımız, vatanımız dediğimiz topraklara sahip çıkacaktır.Bilecik İl genel Meclisi olarak bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Büyük Türk ordumuzun yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA