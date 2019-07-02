İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler

İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'e ziyarette bulundular. Ziyaretlerin iade-i ziyaret kapsamında yapıldığı, görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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