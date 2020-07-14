İl Emniyet Müdürü Zeybek'ten 15 Temmuz mesajı
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İl Emniyet Müdürü Zeybek'ten 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Emniyet Müdürü Zeybek'ten 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:10

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, 15 Temmuz gecesinde terör örgütü mensubu vatan hainlerinin kalkışmasıyla yapılan darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inerek, canlarıyla ve mallarıyla hainlerin yoluna çıkan milletin ortak mücadeleci iradesi ve devletin tüm kurumlarının kararlılığıyla başarısız olduğunu ifade etti.

15 Temmuz 2016 tarihinin Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle vatanımız, bayrağımız ve değerlerimiz için vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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