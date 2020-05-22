İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 personel görevlendirildi"
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İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 personel görevlendirildi"

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresince il merkezinde ortalama bin 700 personel olmak üzere, il genelinde ortalama 3 bin 100 personel 4 gün boyunca görevlendirilmiş olup, Antalya halkının her zaman göstermiş olduğu duyarlı yaklaşımı, Ramazan...

İl Emniyet Müdürü Ulucan:
22.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:49

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresince il merkezinde ortalama bin 700 personel olmak üzere, il genelinde ortalama 3 bin 100 personel 4 gün boyunca görevlendirilmiş olup, Antalya halkının her zaman göstermiş olduğu duyarlı yaklaşımı, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilimizde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında yine göstereceklerine inancım tamdır" dedi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ulucan mesajında, "Tarihiyle, tabiatıyla, doğasıyla, iklimiyle dünyanın eşsiz güzelliklerine sahip turizmin başkenti, dünya şehri güzel Antalya'mızın saygıdeğer halkı ve ilimizde bulunan tüm misafirlerimiz, bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı on bir ayın sultanı Ramazan ayını tamamlayarak; birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi vasıflarla toplumsal duyarlılığımızın daha da güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşarken tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Bayramı buruk geçirmekteyiz. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak, yasaların bizlere verdiği yetki çerçevesinde yüce devletimizin ve asil milletimizin her şartta, her daim hizmetinde olduğumuzu, huzur, mutluluk ve güven için görev yaptığımızı asla unutmadan, sevgiyle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlara sağlıkla kavuşabilmek için, bir huzur şehri olan Antalya'da mevcut ortamın devamı için bayramda da 24 saat görevimizin başındayız" diye belirtti.

"3 bin personel görev başında"

Ramazan Bayramı süresince Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini aktaran Ulucan, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresince il merkezinde ortalama bin 700 personel olmak üzere, il genelinde ortalama 3 bin 100 personel 4 gün boyunca görevlendirilmiş olup, Antalya halkının her zaman göstermiş olduğu duyarlı yaklaşımı, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilimizde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında yine göstereceklerine inancım tamdır. Bayramı asıl bayram yapan paylaşma duygusunun en önemli ögesi olan bir kültürün mirasçıları olarak, bu bayramda sevdiklerimizle, büyüklerimizle kucaklaşamasak da, gelecekte değerlerimizin her zaman aynı coşkuyla kutlanmasına katkıda bulunmak ve sevdiklerimizle tekrar kucaklaşabilmek amacıyla, siz evde kalın toplum sağlığı için biz sokaktayız. Bu vesileyle sevinç ve coşkunun arttığı, milli birlik ve beraberliğimizin ön plana çıktığı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının geliştiği Bayramlarımızı, milletçe en güzel şekilde geçirebilmek temennisiyle; Siz değerli vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını şahsım ve teşkilat mensuplarım adına kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dilerim" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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