İl Emniyet Müdürü Tuğ, KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar'ı ziyaret etti Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar'a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar'a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ın da yer aldığı ziyarette, ağırlıklı olarak kentin sorunları ve beklentileri hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Kaynak: AA