İl Emniyet Müdürü Tuğ, kadın personellerin gününü kutladı
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İl Emniyet Müdürü Tuğ, kadın personellerin gününü kutladı

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile teşkilatta görev alan kadın personellerle bir araya geldi.

09.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:11
İl Emniyet Müdürü Tuğ, kadın personellerin gününü kutladı

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile teşkilatta görev alan kadın personellerle bir araya geldi.


Polisevinde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, polis teşkilatında yer alan bütün kadınların gününü kutlayarak, personellerine gül takdim etti. Programa katılan İl Emniyet Müdürünün eşi Aysel Tuğ da kadın personellerle sohbet ederek vakit geçirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Manşet

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