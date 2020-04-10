İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Mersinli, Mersin, Güncel

İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde kentte 7/24 hizmet verdiklerini söyledi.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:28
İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde kentte 7/24 hizmet verdiklerini söyledi. Şahne, "Mersin'de çok zorluk çekmiyoruz. İnsanlarımız çok duyarlı. Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, sadece Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri, sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan emniyet müdür yardımcılarından bazılarının maske taktıkları görüldü. Törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, çelenklerin sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

"Milletimize 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz"

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şahne, "Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milletimize 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Allah, teşkilatımıza ve milletimize 175 yıllarca hizmet etmeyi nasip eder inşallah. Cenabı Allah'tan, korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu üzüntülü dönemi de bir an önce milletimizin ve insanlığın üzerinden kaldırmasını temenni ediyorum. Teşkilatımıza bugüne kadar verilen destek ve gösterilen ilgiye de teşekkür ediyorum" dedi.

"Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum"

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Mersin'in, en az vaka görülen iller arasında yer alması ve büyükşehirler içinde birinci sırada olması, kent idarecilerini de memnun ediyor. Şahne de Mersinlilerin önlemlere uymalarını takdir ederek, "Özellikle Covid-19 salgınıyla ilgili Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah önümüzdeki 176. yılımızı Mersinli hemşehrilerimizle birlikte kutlamayı temenni ediyorum" diye konuştu.

"Şehre giriş-çıkışlarda üst seviyede tedbir aldık"

İl Emniyet Müdürlüğü olarak, korona virüs salgının çerçevesinde kentte aldıkları önlemler ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Şahne, "Covid-19'un ülkemizde görülmesiyle birlikte bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Mersin'de bütün arkadaşlarımızla birlikte 7/24 hizmet ediyoruz. Özellikle şehrimizin giriş-çıkışlarında üst seviyede tedbir aldık. İl dışından gelen vatandaşlarımıza mutlaka onay belgesi vererek 14 gün evlerinde kalmalarını sağlıyoruz. Zaman zaman ekiplerimizle ve telefonla mahalle muhtarlarımızla kontrollerini sağlıyoruz. Vatandaşımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları için bir arada bulunabilecekleri alanları izole ettik. Özellikle sahil bandımız çok yoğun kullanılan bir alan. Burayı tamamen izole ettik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bize tamamen destek oluyorlar. Yine vatandaşlarımızın toplu bulunacakları PTT, banka, bankamatik önleri, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Zaten Mersin'de çok zorluk çekmiyoruz. Sağ olsun insanlarımız oldukça duyarlı. Bir an önce de bu musibetten kurtulmak istiyoruz. İnşallah kısa zamanda sona erer" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Aleyna Tilki Esra Balamir Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:21:49. #1.15#
title