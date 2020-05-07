İl Emniyet Müdürü Namal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Namal'a nazik ziyareti için teşekkür eden Rektör Beydemir, kendisine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA