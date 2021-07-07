İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Vali Su'ya Veda Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Vali Su'ya Veda Ziyareti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Vali Su'ya Veda Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin İl Emniyet Müdürü iken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Mersin İl Emniyet Müdürü iken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Şahne'yi Mersin'de görev süresi boyunca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Su, Şahne'ye yeni görevinde başarılar diledi. 07. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Vali Su'ya Veda Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:11:59. #1.14#

title