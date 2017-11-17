İl Emniyet Müdürü Kaya'ya Ziyaret

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, bir süre önce kente atanan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Kaya, Sakarya'da önceliklerinin halkın güvenliği ve huzuru olduğunu belirtti.



Sakarya gibi güzel bir şehirde görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Kaya, "Sakarya'da önceliğimiz, halkımızın güvenliği ve huzuru. Tüm mesai arkadaşlarımızla bunun için çalışıyoruz." dedi.



Kaya, Sakarya'da göreve başladıktan sonra zaman içinde güzelliklerini tanıdığını belirterek, "Dışarıdan bildiğimizin aksine Sakarya çok farklı bir şehir. Burada geçiciyiz. Ancak amacımız kalıcı hizmetler yapmak, iyi izler bırakmak. Bunu de sizlerle, halkımızla başaracağız." ifadesini kullandı.



Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur da "Halkın huzuru için görev yapan emniyet teşkilatının başarısı bizi mutlu eder. Görevinizde başarılar dileriz." dedi.