İl Emniyet Müdürü Kaya, polislerle iftar yaptı Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, uygulama noktasında polislerle iftar yaptı.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, uygulama noktasında polislerle iftar yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Serdivan ilçesindeki Esentepe uygulama noktasını ziyaret eden Kaya, incelemelerde bulundu.

Çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaya, daha sonra polislerle iftar yaptı.

Kaya, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede görev yapan bütün emniyet teşkilatını tebrik ettiğini belirterek, "Bugün mübarek ramazan ayında mesai arkadaşlarımla iftar yapmak, onların bereketli sofrasında bulunmak istedim. Bu vesileyle mübarek ramazan ayının Sakaryamıza, ülkemize ve aziz milletimize hayır, bereket ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu mukaddes günleri sağlıkla ve afiyetle geçirerek hayalini kurduğumuz o eski bayramlara kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA