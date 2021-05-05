İl Emniyet Müdürü Kaya'dan toplumsal duyarlılık gösteren polislere teşekkür belgesi

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yolda kalan kaplumbağaya ve market poşetlerini taşıyan yaşlı kadına yardım eden polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.