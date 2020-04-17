İl Emniyet Müdürü Kaya'dan ortaokul öğrencisine sürpriz ziyaret Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kendisine mektup yazan ortaokul öğrencisini ziyaret etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kendisine mektup yazan ortaokul öğrencisini ziyaret etti.

Adapazarı ilçesindeki Aykut Yiğit Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Özgün Barış Kara, Polis Haftası dolayısıyla yazdığı kompozisyonu İl Emniyet Müdürü Kaya'ya gönderdi.

Kompozisyonda polis olma hayalinden bahseden Kara, metnin sonuna "Sayın İl Emniyet Müdürümüzü balkondan görmek dileğiyle" notunu düştü.

Bunun üzerine Kara ve ailesinin Karaman Mahallesindeki evlerine giden Kaya, Kara'yla balkondan bir süre sohbet etti.

Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Kara, "Evladımı çok sevindirdiniz, Allah sizden razı olsun." dedi.

Kaya, Kara'ya bazı hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA