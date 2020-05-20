İl Emniyet Müdürü Kaya'dan doğum günü sürprizi İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 19 Mayıs'ta doğan bir gence doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 19 Mayıs'ta doğan bir gence doğum günü sürprizi yaptı.

Kaya, Adapazarı ilçesinde yaşayan ve Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar üyesi olan Hasan Yılmaz'ı hem doğum günü hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evinde ziyaret etti.

Yılmaz'a mutlu yıllar dileğinde bulunan Kaya, Yılmaz'la Sakaryaspor ve İl Emniyet Müdürlüğü armalı doğum günü pastasını kesti.

Kaya, Yılmaz'a Sakaryaspor forması ile eşofman takımı hediye ederek, herkese hayırlı kandiller dileğinde bulundu.

Yılmaz da etkinlikten dolayı Kaya'ya teşekkür etti.

Etkinliğe polis ekipleri ile Yılmaz'ın yakınları ve Sakaryasporlu taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA