İL EMNİYET MÜDÜRÜ KALOĞLU'NDAN BAŞKAN ASYA'YA İADE-I ZİYARET İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu Belediye Başkanı Feyat Asya'ya iade-i ziyarette bulundu. Başkan Asya, makamında ağırladığı Kaloğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, Emniyet Müdürü Kaloğlu'na hayırlı hizmetler temennisinde bulundu.

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