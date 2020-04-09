İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "Şehrin giriş-çıkışlarına 22 kontrol noktasıyla hakimiz"
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İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "Şehrin giriş-çıkışlarına 22 kontrol noktasıyla hakimiz"

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'nın komşu illerine açılan ana girişlerinde 22 kontrol noktası oluşturduklarını, giriş-çıkışlara hakim olduklarını bildirdi.

09.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:16
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya:

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'nın komşu illerine açılan ana girişlerinde 22 kontrol noktası oluşturduklarını, giriş-çıkışlara hakim olduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı makamında ziyaret eden Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda kapsamlı ve görkemli törenlerin planlandığını belirten Kaya, "Ama bu koronavirüs nedeniyle planlamaların hepsi rafa kalktı. Acı bir tablo yaşıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlikle bu süreci inşallah atlatacağımıza inanıyorum. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın." diye konuştu.

Kaya, toplumsal alanlarda koronavirüs tedbirlerine uymanın yüzde 99 oranında gerçekleştiğini dile getirerek, "Normal akıştan çok anormal akışa çok kısa sürede geçtik. İnsanlar neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kurallara uymayıp da mesela kahvehaneyi kapatıyorsunuz ama kaçak yollardan girip de baş başa vermiş kumar oynayanları yakaladık. Biz her an halkımızın da desteğiyle bu olayları hemen önlemeye, gerekli yasal işlemi uygulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin istisnalar haricinde düzene uymaya çalıştığını aktaran Kaya, Sakarya'nın komşu illerine açılan ana girişlerinde 22 kontrol noktası oluşturduklarını vurguladı.

Buradaki amacın, izolasyonu sağlamak, girişlere-çıkışlara mecbur kalmadıkça izin vermemek olduğunu aktaran Kaya, "Bunu büyük oranda gerçekleştirdik. Zaman mefhumu gözetmeksizin polis arkadaşlarımızla ben de sürekli olarak denetlemelere katılıyorum. Kent içinde de 50 ayrı nokta ve mobese kameralarıyla sürekli gözetim halindeyiz, ihbarları değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar, bugünler geçecek." dedi.

Kaya, kurallara uyulmaması durumunda ilk başta uyarıda bulunduklarını sonra tehlikenin durumuna göre alt ve üst sınırdan idari para cezası uyguladıklarını anlatarak, "Giriş-çıkışlara hakimiz. Sayın Bakanımızın talimatlarını anı anına yerine getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızdan gelen her talimatı Sayın Valimizin başkanlığında İl Pandemi Kurulunda değerlendiriliyor ve harfiyen uyuluyor. Gelen talimatlara aykırı olmayan ilimize özgü tedbirlerde geliştiriyoruz. Mecbur olmadıkça vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda uyarı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaya, AA'nın kuruluşunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, AA'nın doğru kaynaklardan doğru bilgilendirme yaptığını ve devletin uygulamalarını halka en kısa sürede ve en etkili şekilde iletmekle görevli bir kurum olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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