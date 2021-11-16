İl Emniyet Müdürü duyurdu, 'drone filosu' geliyor

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Arifiye ilçesinde yeni dizayn edilen atış poligonunun tanıtımı gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Her ilçeye birer tane drone olacak şekilde kampanya başlattık. Kontrolsüz düğün, asker ve benzeri konvoyları droneler ile ikaz edip, tespit edeceğiz" dedi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Arifiye ilçesinde yeni dizayn edilen atış poligonu basın mensuplarına tanıtıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın katılımı ile gerçekleştirilen programda polis ekipleri yeni poligonda atış talimi yaptı. İl genelindeki asayiş ve emniyet çalışmaları ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Kaya, hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje hakkında bilgilendirdi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Biz teknolojiyi hizmetlerimizde kullanmayı da ilke edinerek birkaç proje geliştiriyoruz. Bu projeler bize göre başarılı. Tabi başarısını alanda da kanıtlarsak Türkiye uygulaması da olabilir diye düşünüyoruz. Bir tanesi insansız kontrol noktası, bir diğeri de drone filosu. Bu drone filosunu her ilçeye birer tane drone olacak şekilde kampanya başlattık. Bunda da baya bir yol aldık. Her ilçe birer tane drone aldığı taktirde 20 tane dronumuz oluyor. Bu dronlarda ışık sistemi, ses sistemi, alarm sistemi olacak. Bildiğimiz bizim polis çakar ışıkları ve sirenleri çalışacak. Aynı zamanda da sesli komut iletecek. Diyelim ki; kontrolsüz konvoylar var. Düğün konvoyu, asker konvoyu gibi. Dronlarla bunları ikaz edip tespit edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA