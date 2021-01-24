İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
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İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi

24.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:59
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 6 yıl önce şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun 9'uncu yaşına giren kızı Zeynep'e doğum günü sürprizi yaptı.

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 6 yıl önce şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun 9'uncu yaşına giren kızı Zeynep'e doğum günü sürprizi yaptı. Sürprizden dolayı mutlu olan küçük Zeynep, Cebeloğlu'na sarılarak teşekkür etti.

17 Eylül 2015'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan özel hareket polisi Nurettin Ademoğlu'nun kızı Zeynep, 9 yaşına girdi. Küçük Zeynep'e bu mutlu gününde polis amcaları yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, beraberinde Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, dernek yönetimi ve polis memurlarıyla Zeynep Ademoğlu'nun kapısını çaldı. Cebeloğlu'nu elinde doğum günü pastasıyla karşısında görünce şaşıran Zeynep Ademoğlu, daha sonra misafirlerini evine davet etti. Küçük Zeynep, Cebeloğlu ile birlikte doğum günü pastasını kestikten sonra misafirlerine ikram etti. Ardından Salim Cebeloğlu, yanında getirdiği bebeği Zeynep Ademoğlu'na hediye ederek doğum gününü kutladı.

Babasının silah arkadaşlarının 9'uncu yaş gününü hatırlamasından dolayı çok mutlu olan ve duygulanan Zeynep Ademoğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na sımsıkı sarılarak teşekkür etti.


İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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