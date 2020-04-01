İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın "korona virüs" talimatları telsizden anons edildi
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Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın "korona virüs" talimatları telsizden anons edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında talimatları polis telsizinden ekiplere anons edildi.

01.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:26
İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında talimatları polis telsizinden ekiplere anons edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın korona cirüs tedbirleri kapsamında il genelinde verdiği talimatlar polis telsizinden anons edildi. İlçelerde görevli polis ekiplerinin vatandaşlarla ilişkileri yıpratmayacak şekilde salgınının yayılmasını engellemek amacıyla uyarılarda bulunmaları istendi. Talimatlarda ayrıca kurallara ısrarla uymayan vatandaşlara gerekli işlemin yapılması söylenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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