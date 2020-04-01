İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın "korona virüs" talimatları telsizden anons edildi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında talimatları polis telsizinden ekiplere anons edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında talimatları polis telsizinden ekiplere anons edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın korona cirüs tedbirleri kapsamında il genelinde verdiği talimatlar polis telsizinden anons edildi. İlçelerde görevli polis ekiplerinin vatandaşlarla ilişkileri yıpratmayacak şekilde salgınının yayılmasını engellemek amacıyla uyarılarda bulunmaları istendi. Talimatlarda ayrıca kurallara ısrarla uymayan vatandaşlara gerekli işlemin yapılması söylenildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA