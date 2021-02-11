İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları ünlü yüzlerin yer aldığı bilboarlarla uyarıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce şehirdeki bilboard ve raketlere "Trafik Medya Yüzü" projesi kapsamında çeşitli uyarılar asıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Şubat'ta "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzleri Projesinin" tanıtıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızca karayolu trafiğinde vatandaşlarımızın daha bilinçli trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan "Trafik Medya Yüzü"ne ait dijital görsellerin billboard ve raket basımı yapılarak halkın yoğun olduğu noktalara asılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin