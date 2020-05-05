İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda'...
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İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda'...

İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda'...
05.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:03

İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' sloganıyla kutladı Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kontrol noktalarında ve caddelerde vatandaşlara broşürler dağıtarak evde kalmaları...

İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' sloganıyla kutladı

AĞRI - Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kontrol noktalarında ve caddelerde vatandaşlara broşürler dağıtarak evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde birçok tedbir alındı. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Karayolları Trafik Haftası' etkinlikleri de korona virüs tedbirleri nedeniyle, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak ve evde kalmaları konusunda çağrı yapılarak gerçekleştirildi. Ekipler, 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' sloganıyla vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yaparak bilgilendirmelerde bulundu. 65 yaş ve üstü ve 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmamaları konusunda gençlere ve yaşlılara eve dönmeleri konusunda uyarılar yapan polis ekipleri, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralını ihlal etmemelerini istedi.

Doğubayazıt yolundaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yol kontrol noktasında sürücüleri durdurarak çeşitli uyarılar yapıp broşür dağıtan ekipler, araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye etti. Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Trafik Şube Müdür Yardımcısı Erhan Karakoca, "Bu hafta trafik haftası kapsamında vatandaşlarımıza bu haftanın önemine binaen 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklında, Her Yıl Daha İyiye' sloganı ile vatandaşlarımıza bilgi verici ifadelerde bulunuyoruz. Vatandaşları trafikte kurallara uymalarını, emniyet kemeri takmamızı ve aynı zamanda Türkiye'nin geçmiş olduğu koşullardan dolayı evde kalmalarını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıları yapıyoruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimizi korumak amaçlı evlerine gitmeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Trafik haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda'...

Kaynak: İHA

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