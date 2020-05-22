İl Emniyet Müdürlüğü bayrama hazır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere uyulması, salgının yayılım hızını doğrudan etkiliyor.

Bu kapsamda vatandaşların sokağa çıkmanın kısıtlanacağı arife günü ve Ramazan Bayramı süresince il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 24 saat esasına göre bin 327 ekip ve 9 bin 718 personel görevlendirildi.

Vatandaşlardan, halkın huzur ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA