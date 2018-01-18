Başbakan Binali Yıldırım, "İnternet, sosyal medya kullananlar şunu iyi bilmelidir, 'Aman ne olacak yazarım, kim beni nasıl bulacak' diye düşünmesin. Bilgisayara bastığınız her tuş iz bırakıyor. Burada bir suç unsuru varsa mutlaka bulunup, eninde sonunda ortaya çıkarılıyor." dedi.

Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında (KOM) düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'ndaki konuşmasında, emniyetten taviz verilerek demokrasinin, demokrasiden taviz verilerek adaletin, özgürlüklerden vazgeçilerek emniyetin tesis edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'yi yüksek standartlara ulaştırmak için bütün kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yıldırım, Emniyet Teşkilatının, Türkiye'nin bu değişimine ve gelişimine sadece şahitlik etmediğini aynı zamanda değişimin etkin bir aktörü olduğunu vurguladı.

Emniyet Teşkilatının bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirme gayretinde olduğundan hiçbir şüphesinin bulunmadığını dile getiren Yıldırım, "Çalışmalarınızı kolaylaştırmak, başarılarınızı artırmak için birçok düzenleme yaptık. Gerekirse bundan sonra yeni düzenlemeler de yapılacaktır." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, zırhlı ve zırhsız yaklaşık 50 bin donanımlı araçla hizmet verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Keşif uçakları, İHA ve SİHA'larla ulaşamadığınız nokta yok. Savunma sanayinde yerlilik oranımız süratle artıyor. Artık bugün, askerimiz, polisimiz kendi beyin gücümüzle üretilen savunma araçları silahlarla görev yapmaya başladı. Hatta polisimizin kullandığı Kirpi, Kobra, Ejder, Yalçın gibi araçları sadece ihtiyacımız için kullanmıyor, aynı zamanda komşularımıza, diğer ülkelere de, ihtiyaçları olanlara verebiliyoruz."

"Ölümlü kazalarda can kaybı yüzde 62 oranında azaldı"

Şehir içi ve şehirler arasında kurulan elektronik sistemlerle suçun ve suçlunun anında denetlendiğine işaret eden Yıldırım, "Yapılan bölünmüş yollar ve yoğun trafik denetlemeleri sayesinde can kaybını önlemede önemli mesafe aldık. Ölümlü kazalarda can kaybı yüzde 62 oranında azaldı. Bunu, artan nüfusa rağmen, yine artan refah ve alım gücüyle 15 yılda 8 kata çıkan otomobil sayısına rağmen kazandık." dedi.

İlerki süreçte "akıllı şehir" uygulamasını da hayata geçireceklerini bildiren Yıldırım, bununla hem vatandaşların hayatının kolaylaşacağını hem de şehir içi güvenliğin daha etkin şekilde denetleneceğini kaydetti.

"Sanal dünyada da suç işleniyor"

Başbakan Yıldırım, özellikle mala karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadelede asla taviz verilmemesi yönünde çağrıda bulunarak, "Artık suçlar gerçek hayatta işlenmiyor, sanal dünyada da suç işleniyor. Kanunlara göre gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de o suçtur. İnternet, sosyal medya kullananlar şunu iyi bilmelidir, 'Aman ne olacak yazarım, kim beni nasıl bulacak' diye düşünmesin. Bilgisayara bastığınız her tuş iz bırakıyor. Burada bir suç unsuru varsa mutlaka bulunup, eninde sonunda ortaya çıkarılıyor." diye konuştu.

"Evlatlarımızı terör örgütlerinden korumak için koruyucu çalışmalara da önem veriyoruz." diyen Yıldırım, özellikle terörün yoğun olarak yaşandığı bölgelerde eğitimlerin ve terör örgütüne karşı bilinçlendirmenin arıtılmasını önemsediklerini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, terör örgütünün "çukur" ve "hendek" siyasetiyle bölgeyi kasıp kavurduğuna dikkati çekerek, "Ama yine sizler, tabii silahlı kuvvetler unsurları da dahil olmak üzere, büyük bir basiretle, kahramanlıkla kısa sürede bunların faaliyetlerini sona erdirdiniz." dedi.

"26 bin konutu teslim etme noktasına geldik"

Güneydoğu Anadolu'da terör nedeniyle yıkılan, yakılan binaların yeniden yapılanmasının başlatıldığını anlatan Yıldırım, "Rekor bir sürede 26 bin konutu, ortak alanı, iş yerini yapıp hemen hemen hak sahiplerine teslim etme noktasına geldik. Bu, ülkesine, vatanına, vatandaşına sahip çıkma sorumluluğunun en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki belediye başkanlarının, devletin ve milletin kaynaklarını terör örgütüne aktardığını belirten Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bulundukları şehirlere yapmaları gereken hizmetleri yapmadığı gibi şehirlerin tarumar olmasına da bir anlamda katkı sağladılar. Bütün bunları da değiştirdik ve şimdi bu şehirlerde altyapısı, kanalizasyonu, suyu, yeşil alanları... gayet modern şehircilik anlayışıyla büyük bir başarıyla hizmetler devam ediyor. Geldiğimiz noktadan ve hedeflerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bunu, vatandaşın huzuru ve güvenliği, gençlerimizin geleceğini çalmasınlar diye yapıyoruz."

"Fethi Sekin'i unutmayacağız"

Bugüne kadar görevi başında şehit düşen güvenlik güçlerini minnet ve rahmetle anan, kahraman gazilere millet adına şükranlarını sunan Yıldırım, ülkesini ve milletini savunmak için bir an bile düşünmeden canını feda eden 15 Temmuz şehitlerine de Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polislerin, o gece verdiği mücadeleyi asla unutmayacaklarının altını çizerek, "Fethi Sekin'i unutmayacağız. Terörle mücadele şehitlerimizin emanetlerine asla halel getirmeyeceğiz. Vatan mücadelesi, namus borcudur. Vatanı, milleti korumak sizin boynunuzun borcudur." dedi.

"Korumasız ya da kimsesiz değilsiniz"

Emniyet Teşkilatı mensuplarına seslenen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimiz de devletimiz de hükümetimiz de sonuna kadar yanınızdadır. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Bu şerefli görevi yapan hiçbir güvenlik görevlisi, polis memuru korumasız ya da kimsesiz değildir. Siz emniyet müdürlerimize en önemli hatırlatmam şudur, Emniyet Teşkilatımızın morali ve motivasyonunun yüksek olması önemlidir. Her bir personelimizin iç dünyasına da bakmanız, onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. İhtiyaçlarını, beklentilerini önemseyin. Toplumun güvenliğini sağlamak için silah taşıyan insanın, kendi moral ve manevi durumu mutlaka iyi olmalı. Bunu sağlayacak olan da sizlersiniz. Unutmayın ki sizlerin gayreti, ülkemizin gücüne güç katıyor."

Şu anda kar kış demeden, yollarda, sınırlarda nöbet tutan, vatan ve millet sevdasıyla çalışan bütün kahramanları tek tek alınlarından öptüğünü belirten Yıldırım, "Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun." diyerek konuşmasını bitirdi.

Gazi emniyet müdürleri de toplantıya katıldı

İl Emniyet Müdürleri Toplantısında, 81 ilin emniyet müdürlerinin yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı.

Ayrıca, 2014 yılındaki Kobani olaylarında Bingöl Emniyet Müdürü görevindeyken teröristlerin saldırısına uğrayan Gazi Emniyet Müdürü Atalay Ülker de toplantıya katıldı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından platforma çıkan Aslan ve Ülker ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günün anısına Başbakan Yıldırım'a bir tablo hediye etti.

(Bitti)