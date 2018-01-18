Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle yurdun her karış toprağında amansız mücadelede önemli mesafe alındı. Ancak uyuşturucu, mücadele etmekle beraber boyutları bizim düşündüğümüzden daha derinde ve daha büyük olan bir mücadele şekli." dedi.

Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında (KOM) düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün eğitim uçuşu sırasında düşen askeri nakliye uçağında şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Emniyet mensuplarının milletin huzuru ve güvenliği için verdikleri mücadeleyi yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, "Asayişin berkemal olması, her vatandaşın hukukunun korunduğundan emin olunmasıyla mümkündür." diye konuştu.

Yıldırım, şiddetle, terörle mücadele ederken polis, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin sağduyu ve aklıselim içinde hareket etmek ve hukuk içinde kalmak durumunda olduğunu söyledi. Bunun, güçlü bir donanımla sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, emniyet mensuplarının bu donanıma sahip oldukları için bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Kamu ve millet adına görev yapanların, toplumu kötülüklerin bulaşıcı etkilerinden korumak için kötülüğü ve kötüyü yok etmek gibi önemli bir görevi olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, üniformasını kendi karanlık ve kirli emellerine alet etmeye çalışan, milli iradeye kastedecek kadar yoldan çıkan bu terör güruhlarını, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkıyla yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla Emniyet Teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zafiyetine yol açmaması son derece önemlidir. Az önce Emniyet Genel Müdürümüz, 15 Temmuz FETÖ/PDY olayından sonra Emniyet Teşkilatında yaşanan zafiyetin kısa süre içinde giderildiğini ve teşkilatın sorun yaşamadan görevini en iyi şekilde ifa ettiğini belirtti."

Gazi emniyet müdürleri de toplantıda

Yıldırım, 15 Temmuz'un ülke, millet ve demokrasi için bir dönüm noktası olduğunu anımsattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında; gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da salonda bulunduğunu bildiren Yıldırım, "Turgut Aslan o gece alçaklara karşı verdiği kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan Başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bingöl Emniyet Müdürü görevindeyken alçaklara karşı göğsünü siper ederek gazilik mertebesine ulaşan Atalay Ülker'in de toplantıda yer aldığını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele

Terör örgütleri ile mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokuyu tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarının ihmal edilmediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terörle yurdun her karış toprağında amansız mücadelede önemli mesafe alındı. Ancak uyuşturucu, mücadele etmekle beraber boyutları bizim düşündüğümüzden daha derinde ve daha büyük olan bir mücadele şekli. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimiz arasında... Geleceğimiz gençlerimizi, genç kuşakları zehirlemeye ve toplumu yozlaştırmaya, ülkemizin enerjisi olan gençlerimizi bu müptelalığa düşürmeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayın. Özellikle büyükşehirlerde, okullar etrafında ve insanların toplu olarak bir arada bulunduğu mekanlarda bu uyuşturucu baronlarının maşaları, dağıtıcıları gençleri zehirlemek adına alçakça bir faaliyet içindeler. Özellikle son aylarda başlattığınız uyuşturucuya karşı mücadele toplum tarafından fark ediliyor ve takdirle karşılanıyor ama yeterli değil. Bu konuda çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi burada da teşkilatımızın çok iyi sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum."

Yıldırım, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiye asayiş ve güvenlik kadar önem gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bizim için aslolan vatandaş." vurgusu yapan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı bu ülkenin gerçek sahiplerinden biridir. Ülkemizin istikbalini, nesillerimizin emniyetini ancak bugün atacağımız doğru adımlarla teminat altına alabiliriz. Ülkemizi ve milletimizi her türlü kötü niyetli girişime karşı koruyacak olanlar sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Bu yolda Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

(Sürecek)