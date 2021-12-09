İl Ekonomi Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Yapıldı

MUĞLA (Habermetre) - İlin ekonomik durumu, potansiyeli, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla 2021 yılı ikinci Ekonomi Değerlendirme toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, 13 ilçe kaymakamı, kurum amirleri, şehrin ekonomik aktörleri, esnaflar, iş insanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "İlimiz, 1. 000. 773 nüfusu ile Türkiye'nin 24. Büyük ilidir. sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde 8. Sıradadır. Turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından İstanbul ve Antalya'nın ardından 3. Büyük il konumundadır. Kişi başına düşen milli gelir 9. 943 dolar olup Türkiye sıralamasında 10. 'dur. Toplam istihdamın 230 Bin civarında olduğu ilimizde, işgücüne katılım oranı %51 ile Türkiye ortalamasının üzerinde, İşsizlik oranı %9, 6 ile Türkiye ortalamasının altındadır. İstihdamın %17, 6'sı tarım, %56, 2'si hizmetler %20, 5'i sanayi ve %5, 7 si inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. 2002 Yılında 39 Milyon Dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatımız 2020 Yılında 560 Milyon dolara ulaşarak Türkiye sıralamasında 24. Sırada yer bulmamızı sağlamıştır. " dedi.

Muğla'da kamu yatırımlarının artan bir hızla devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında toplam 132 derslik, 1 pansiyon ve 1 atölyenin yapımı tamamlanmış, 271 derslik, 900 öğrenci kapasiteli 5 pansiyon, 7 atölye ve 1 yemekhanenin yapımı sürmektedir. Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında, maddi açıdan zayıf öğrencilerimiz, sosyo-ekonomik destek paketleri, tablet ve TV bağışları yoluyla desteklenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Spor alanında yürütülen toplam tutarı 300 Milyon TL olan 13 tesisin yapımı devam etmektedir. Yükseköğretim yurt inşaatlarımızda Menteşe'de 4048 kapasiteli birinci ve ikinci etap tamamlanmış, 1350 kapasiteli üçüncü etap ile Fethiye'de 1000 kapasiteli inşaatlarımızda çalışmalar sürmektedir.

Ulaştırma Bakanlığımızın çalışmaları ile toplam bölünmüş yol uzunluğumuz 454 km'ye ulaşmış, 109 km'lik kesimde çalışmalar devam etmektedir. Bölünmüş yollarımız toplam yol uzunluğumuzun %47'sinin oluşturmaktadır. Yine Ulaştırma Bakanlığı tarafından Turgutreis ve Milas Ören Yat Limanları ile Bodrum ve Güllük İskeleleri hizmete açılmış, Datça ve Dalaman Yat Limanlarının etüd-projeleri tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen toplam 425 yataklı Seydikemer, Marmaris, Bodrum Devlet Hastaneleri ile Ula ve Fethiye 112 Acil Sağlık Hizmet binaları devam eden yatırımlarımız arasındadır.

Valiliğimiz YİKOB finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerden, bitkisel koruma ürünleri ve gübre ambalajları bertarafı projesi, Çilek üretiminin yaygınlaştırılması projesi, Seydikemer TDİOSM fizibilite ve Kuruluş Projesi, Muğla İlinin Hastalıktan Arilik Projesi, Buzağı Kalkanı Projesi öne çıkan Projelerden olup toplam bütçesi 10. 3 Milyon TL olan 12 projenin yaklaşık 8 Milyon TL si YİKOB tarafından finanse edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Girme ve Seki ovaları sulama ve muhtelif ilçelerdeki dere ıslah ve taşkın koruma çalışmalarına devam edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 11 Milyon TL hibe verilmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Muğla'da uygulama aşamasında olan Alternatif Turizm ve Kooperatiflere Yönelik Mali Destek programları ile 31 Projeye, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında 3 Projeye ve Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Güdümlü Projesine toplamda 26 Milyon TL destek sağlanmaktadır. " Vali Orhan Tavlı, Seydikemer ilçesinde yapılacak olan ve bölgeye üretim ve istihdam anlamında büyük katkı sunması beklenen Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Milas ilçesinde kurulan yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ve elektrik işleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 milyon kredi desteği sağlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, 2015 yılında başlanan altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabullerinin yapıldığını, Milas OSB'de yapılan imar planına göre 550 dönümlük 57 sanayi parsellinin sanayicilere tahsis edildiğini ifade etti.

Toplantıda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Sert tarafından proje teklif çağrıları, ajans destek türleri (Fizibilite desteği, teknik destek, güdümlü proje desteği, SOGEP, finansman desteği) ajans tarafından desteklenen kamu ve özel sektör projeleri hakkında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, tarafından ihracat rakamları, tarımsal destekleme tutarları, kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında yapılan ödemeler ve yürütülen projeler hakkında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli tarafından istihdam oranları, iş güvenliği, işbaşı eğitim programı hakkında sunum yapıldı.

İlimizdeki üretim ve istihdam konularının yanında yatırımların takibi ve kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, Muğla ekonomisinin daha da geliştirilmesi için yapılması gereken hususlar da görüşüldü.

Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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