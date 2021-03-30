İl dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İl dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Karabük'te şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Karabük'te şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri iki kişinin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen H.M. ve B.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 322 adet uyuşturucu hap, 2.70 gram uyuşturucu madde ve 1 adet extasy hap ele geçirilmiştir.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Merve Dizdar Birkan Sokullu Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Caner Erkin İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:49:03. #1.14#
title