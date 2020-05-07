İl dışından Karabük'e gelenler 14 gün izolasyona tabi tutulacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren şehir dışından Karabük'e gelenlerin 14 gün süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren şehir dışından Karabük'e gelenlerin 14 gün süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla eş, dost ve akraba ziyareti amacıyla diğer illerden Karabük'e gelecek vatandaşların, Valilik tarafından belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 14 günlük izolasyon süreçlerinin yarından itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için izin planlamalarını buna göre yapmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA