19.08.2019 11:45

İl dışından getirilen uyuşturucu, satıcısının üzerinde ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 200 adet ecstacy ile 150 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde şüpheli Enes A. yakalandı. Narkotik ekiplerinin şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda ise, toplam daralı 150 gram skunk ve 200 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yanda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan Enes A., emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA