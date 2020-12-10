İl dışından gelenlere karantina var mı? Hangi şehre girişlerde karantina olacak?

Koronavirüs pandemisi ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle bazı şehirlerde özel kısıtlamalar da alınıyor. Peki, İl dışından gelenlere karantina var mı? Hangi şehre girişlerde karantina olacak? İstanbul'a girerken karantina uygulanacak mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar doğrultusunda alınan tedbirler genişlemeye devam ediyor. Peki bu tedbirler kapsamında il dışından gelenlere karantina uygulanacak mı? Hangi şehre girişlerde karantina olacak?

İL DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA VAR MI?

Tüm şehirlerde böyle bir kısıtlama yer almamaktadır. Ancak bazı şehirlerin İl Hıfzıssıhha Kurulu bu konuda yeni tedbirler aldı. Kastamonu bu şehirlerden biri oldu ancak diğer şehirlerden henüz bir açıklama gelmedi.

Kastamonu'da il dışından gelen vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların yurtta, ateşi normal ve olumsuzluğu bulunmayanların da bildirdikleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.

Kastamonu Valiliği, Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, Türkiye'de ve Kastamonu'da da vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğüne dikkat çekildi. Bu çerçevede izinsiz yolculukların önlenmesi, Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının belirlenebilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslılarının tespit edilebilmesi için il merkezine girişlerde kontrol noktaları oluşturulacağı belirtildi.