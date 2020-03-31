İl dışında gelen vatandaşlara çağrı: "14 kurala uyarak lütfen dışarı çıkmayınız" Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerine büyük şehirlerden son günlerde yaşanan akımın ardında Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden bir çağrıda bulundu.

Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerine büyük şehirlerden son günlerde yaşanan akımın ardında Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden bir çağrıda bulundu. Valilik çağrısında "14 kurala uyarak lütfen dışarı çıkmayınız" denildi.

Büyüksehirlerden yazlık bölgelere doğru yaşanan akımlar devam ediyor. Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan ve yazlıkçıların büyük ilgi gösterdiği Edremit, Burhaniye, Göme ve Ayvalık ilçelerinde yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha rahat bir şekilde yaşama düşüncesiyle bölgeye gelen vatandaşlar salgını yaymak tehlikesini de beraberlerinde taşımaya devam ediyorlar.

Balıkesir Valiliği de konuyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Şehir dışında gelen vatandaşlara sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda "Balıkesir'imize il dışından gelen değerli vatandaşlarımız, il sınırları içindeki evlerinizde 14 gün boyunca, 14 kurala uyarak lütfen dışarı çıkmayınız. Hayat Eve Sığar!..." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA