İl dışı yer değiştirme kontenjan ve ihtiyaç listesi – 2019 İl dışı tayin

Öğretmenlerin 2019 yılı isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme işlemlerinde kontenjanlar ve ihtiyaç listeleri yayınlandı.14-20 Haziran arasında başvuruları alınan il dışı atama işlemleri sonuçları ise 24 Haziran'da açıklanıyor. 2019 il dışı yer değiştirme kontenjan, ihtiyaç listesi…

İl Dışı Atama Başvuru Ekranı

İL DIŞI ATAMA 2019 BAŞVURU

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvuruları 14-20 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Başvuruların ardından 24 Haziran'da sonuçlar açıklanacak.

İl Dışı Atama Kontenjan Listesi

23 İL İLE SINIRLI OLACAK

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istekleri doğrultusunda listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran'da sonuçlandırılacak. Sonuçlar ise ''www.personel.meb.gov.tr '' adresinden yayınlanacak.