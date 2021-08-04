İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İl dışı tayin sonuçları son dakika!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilen başvurular yapıldı. Bunun ardından İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İl dışı tayin sonuçları son dakika! başlıklarının yanıtları araştırıldı. Peki, öğretmen İl dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Sonuçların açıklanmasıyla beraber vatandaşlar MEBBİS ekranından sonuçlara ulaşabilecek. İşte İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor.Başvuruların dün sona ermesinin ardından öğretmen adayları il dışı atama sonuçları bugün mü açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.İl dışı tayin sonuçları son dakika!

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.