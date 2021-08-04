İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Öğretmen il dışı atama-tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Öğretmen il dışı atama-tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Öğretmen il dışı atama-tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Öğretmen İl dışı atama sonuçları için milyonların gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda 3 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların açıklanacağı tarih bakanlık tarafından bildirildi. Peki, İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Öğretmen il dışı atama-tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları sorulama ekranı!

İl dışı atama başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmen adaylar görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Peki, İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Öğretmen il dışı atama-tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları sorulama ekranı! İşte detaylar haberimizde…

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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