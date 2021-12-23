İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleşti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İl Müdürlerinin katılımıyla 2021 yılı yatırımları ile projelerinin değerlendirilmesi ve 2022 yılı yatırım, proje ve programların ele alındığı "Değerlendirme ve Koordinasyon" Toplantısı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

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