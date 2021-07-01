İl Defterdarından Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer'i makamında ağırladı. Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün, Şenol Gezer'e ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti.

Kaynak: Bültenler