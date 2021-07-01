İl Defterdarından Başkan Ergün'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Defterdarından Başkan Ergün'e ziyaret

İl Defterdarından Başkan Ergün'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Defterdarı Şenol Gezer'i makamında ağırladı. Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün, Şenol Gezer'e ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti.

Kaynak: Bültenler

Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Defterdarından Başkan Ergün'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:20:07. #1.16#

title