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İl birincileri Başkan Besim Dutlulu'nun konuğu oldu

İl birincileri Başkan Besim Dutlulu'nun konuğu oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa'da gerçekleştirilen okullar arası kros müsabakalarında il birincisi olan Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuğu oldu.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Şampiyonluk sürecini anlatan sporcular sıkı bir çalışma takvimi ardından başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Başkan Besim Dutlulu, " Manisa'da gerçekleşen okullar arası Kros Müsabakalarında İl birincisi olarak Akhisar'ımızı gururlandıran Kayhan Ergun Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini belediyemizde misafir ettik. Gençlerimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, gençlerimize bölge ve Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

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