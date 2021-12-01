İl başkanlığına Sağsöz atandı

ERZURUM (İHA) - Zafer Partisi Erzurum İl Başkanlığına Muhammed Ali Sağsöz atandı.

Başkan Sağsöz, yaptığı açıklamada, "Ayyıldız Hareketi olarak başladığımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği Türk Milliyetçiliği çizgisinde hedefimize doğru ilerlediğimiz bir sürece, Zafer Partisi olarak devam ediyoruz. Halkımızın sorunlarını biliyorken, var olan sorunların giderilmesi için tüm enerjimiz ile birlikte çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz" dedi.

İl ve ilçe teşkilatlarını belirleme aşamasında somut adımlarının atılacağı günlerin içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Sağsöz, "Çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızla birlikte bir bütün olarak saygı, sevgi çerçevesinde çalışacağımıza ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu karanlık günlerin hep birlikte aşılacağına inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet