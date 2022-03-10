İl Başkanı Yıldırım, tekstil atölyesinde çalışan işçileri ziyaret etti

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri'nde bir tekstil atölyesinde çalışan işçileri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ziyaretleri kapsamında bir tekstil atölyesinde çalışan işçileri ziyaret etti. İlk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret eden Başkan Yıldırım, gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından ilçede bir tekstil atölyesini ziyaret eden Başkan Yıldırım, işçilerle sohbet ederek kolonya hediye etti. - BİLECİK