İl Başkanı Yıldırım, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" - Haberler
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İl Başkanı Yıldırım, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz"

İl Başkanı Yıldırım,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri'ne bağlı Karaköy'de vatandaşlar ve futbolcularla bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri'ne bağlı Karaköy'de vatandaşlar ve futbolcularla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, köy ziyaretleri kapsamında Karaköy halkı ve Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor Kulübü'nün başarılı futbolcularıyla buluştu. İl Başkanı Yıldırım'a Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan eşlik etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Yıldırım, "İlçe belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte Bilecik'imiz tüm ilçeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullandı.

Kendisini samimi şekilde ağırlayan Karaköy halkına teşekkür eden Yıldırım, Karaköysporlu futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım, Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pazaryeri, Hisarcık, Karaköy, Bilecik, Politika, Haber

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