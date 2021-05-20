İl Başkanı Yıldırım'dan tüccar, sanayici ve büyük şirketler müjde
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İl Başkanı Yıldırım'dan tüccar, sanayici ve büyük şirketler müjde

İl Başkanı Yıldırım'dan tüccar, sanayici ve büyük şirketler müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflara yönelik açıklamış olduğu destek paketine ilişkin, "Esnafımıza, çiftçimize, milletimize hayırlı olsun.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflara yönelik açıklamış olduğu destek paketine ilişkin, "Esnafımıza, çiftçimize, milletimize hayırlı olsun. Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir kolaylığı sağlayacak adımları atıyoruz" dedi.

Yıldırım, yeni destek programlarına ilişkin bir bilgilendirme yaparak, hükümet olarak he zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını anlatan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Bakım, onarım, tamirat, işyerleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler ve kurs işletmecilerine bir defaya mahsus 3 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüs ve otobüsçüler ile pazarcılarda dahildir. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir kolaylığı sağlayacak adımları atıyoruz." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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