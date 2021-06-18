İl Başkanı Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın peş peşe açıklamalarının ardından 35 yaş ve üzeri kişiler ile SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı olmaya başlamasıyla beraber, aşı alanlarında metrelerce kuyruklar oluşturdu. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor. 2 günde yaklaşık 10 bin kişiyi aşılayan sağlık çalışanlarına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ziyaret etti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde aşılama çalışmaları hızla devam ettiğini anlatan İl Başkanı Yıldırım, " Yoğun mesai harcayarak kesintisiz bir şekilde aşılama hizmetinin devam etmesini sağlayan sağlık çalışanlarımızı teşkilatımız ile birlikte ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik. Yapılan her aşı normalleşme için yeni bir adım. Randevunuzu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapılsın. Bugün büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelimizi ve aşıya gelen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Maskesiz ve sağlıklı günler çok yakın inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı